Aliağa Mahalle Muhtarları, Sorunları Çözmek için Bir Araya Geldi

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Aliağa ilçesindeki mahalle muhtarları, yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları biraraya geldikleri toplantılarda istişare ederek çözüme kavuşturuyor, gerektiğinde ilgili mercilere ileterek örnek bir çalışma sergiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda mahalle muhtarları, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın davetiyle Güzelhisar Belediye Dinlenme Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda, mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileri, internet sorunları ve okullarda eğitim gören öğrencilerin taşımacılığı gibi pek çok konu ele alındı. Mahalle muhtarları, bu konuların çözümü için taleplerini iletti.

Toplantı esnasında, Milletvekili Osmanağaoğlu, bölge müdürü ile direkt iletişime geçerek vatandaşların internet konusunda yaşadığı sıkıntıları aktardı. Bölge Müdürü, muhtarlarla bu sorunu görüşmek üzere bir toplantı yapmayı talep etti.

Toplantının ardından, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Bahadır Turan ve Mustafa Tahir Acar eşliğinde, mahalle muhtarları İzmir Telekom Bölge Müdürü Semih Elibol ile bir araya geldi. Muhtarlar, bölgelerindeki internet sorunlarını Elibol'a ilettiler. Semih Elibol, özellikle Yeni Mahalle ve Örnekent Mahallesi'ndeki taleplerin yoğun olduğunu, bu nedenle 2024 yılı içerisinde çalışmaların hızlandırılacağını ve 2025 yılı sonunda Aliağa ilçesindeki internet altyapı sorunlarının çözüleceğinin sözünü verdi.

Muhtarlar, yaşanan sıkıntılar karşısında çözüm arayışlarının devam edeceğini belirterek, başta MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Turgay olmak üzere kendilerine destek olan tüm yetkililere teşekkür ettiler. Halkla resmi kurumlar arasındaki köprü görevini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladılar. - İZMİR