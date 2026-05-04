Aliağa\'nın miniklerinden halk oyunlarında Ege bölge birinciliği

Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Ege Bölge birinciliği İzmir Grup Müsabakalarında Ege Bölgesi şampiyonu oldu.

Aliağa Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri Ahmet İlker Şenol ve Serkan Kılıçoğlu'nun yönetiminde yarışmaya hazırlanan halk oyunları ekibi, sergiledikleri güçlü performanslarla öne çıkarak Geleneksel Düzenlemesiz Dal Minikler Kategorisinde birincilik elde ettiler. Elde ettikleri başarıyla zirveye çıkan Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Kulübü ekibi, Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları eğitmeni Ahmet İlker Şenol elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu süreçte müthiş bir özveri gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kulübümüze ve öğrencilerimize desteklerini her zaman gösteren ve yanımızda olan Belediye Başkanımız Serkan Acar'a, müdürümüz Serap Cerrahoğlu' na ve ekip sorumlumuz Hasan Üçer' e çok teşekkür ederiz. Aliağa Belediyemizi ve kulübümüzü Türkiye Finalinde gururla temsil etmeye devam edeceğiz." - İZMİR