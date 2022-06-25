Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadelenin ana merkezi: AMATEM

Uzun yıllar alkol bağımlılığı ile mücadele ettikten sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören T.A., "Benim şu an hiç isteğim yok, şuraya koysanız içmem. Ben burada kendimi buldum. Benim böyle bir yere ihtiyacım varmış" dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla kapılarını basın mensuplarına açtı. Burada alkol ve madde bağımlılığı teşhisi konan hastaların tedavisi için yürütülen süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. Hastalara gerekmesi halinde yatarak, gerekmediği durumlarda ise ayaktan uygulanan tedaviler ile bağımlılıkla mücadele sürecinin ilerleyiş aşamaları hakkında açıklamalarda bulunuldu. AMATEM'e bağımlılığı konusunda başvuruda bulunan hastalar, uygun tedavi yönteminin seçilmesinin ardından merkezde takip ediliyor. Merkezde yatarak ve ayaktan tedavinin yanı sıra ruhsal ve psikolojik açıdan arınmayı da sağlamak amacıyla bir rehabilitasyon süreci de işliyor. Bu süreç için de AMATEM içerisinde yer alan spor, el sanatları, resim ve yemek atölyeleri gibi alanlarda bu süreci daha rahat bir şekilde atlatmaya çalışıyor.

"Benim şu an hiç isteğim yok, şuraya koysanız içmem"

Alkol bağımlılığı teşhisi konduktan sonra ailesinin desteği ile AMATEM'e gelerek tedavi sürecine başladığını belirten 55 yaşındaki T. A., "6 yıldır içiyordum. Son 1 yıldır krizler falan olmaya başlamıştı. Daha sonrasında ailem ve buradaki insanlar yardımcı oldular ve tedavi sürecim başladı. Buraya geldikten sonra daha huzurlu oldum. Yani kendimi buldum burada. Buradaki hocalarımız olsun, başta Mustafa Bey olmak üzere, diğer doktorlarımız olsun, ilgili insanlar. Bir şey sorduğunuz zaman hemen yardımcı oluyorlar. Örneğin bulut çizmeyi onlar sayesinde öğrencim. Böyle bulut çizmek benim aklıma bile gelmezdi. Yukarıda sosyal hizmet uzmanlarımız var bir sorunumuz olduğu an hemen ilgileniyorlar. Benim şu an hiç isteğim yok, şuraya koysanız içmem. Ben burada kendimi buldum. Benim böyle bir yere ihtiyacım varmış" diye konuştu.

"Geldikleri zaman pes etmesinler"

AMATEM'de aldığı tedaviden çok memnun olduğunu, merkezi diğer bağımlılara da önerdiğini ama sürecin kararlılık ile ilerlediğini vurgulayan T.A., "Geldikleri zaman pes etmesinler. Şimdi alkol veya madde, geldiğiniz zaman ufak istekler oluyor. Onunla baş etsinler. Belki acı çekecekler biraz sıkıntıya girecekler ama sonuçta kazanacaklar. Benim kazandığım gibi bugün 39'uncu günü. Ben buradan çok memnunum tavsiye ederim, buraya gelsinler" şeklinde konuştu.

"Bizim desteğimiz ve kendi motivasyonları ile sürdürmelerini bekliyoruz"

Hastaların erken iyileşme takvimi sonrasında yatış işlemleri gerekiyorsa yatış ve daha sornasında periyodik olarak takip sürecinden geçtiklerini belirten Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Mustafa Danışman, "Bizim erken iyileşme dediğimiz bir takvim var. Bu takvim, bir kişi madde kullanımını 3 ay boyunca hiçbir şekilde sürdürmezse oluşan bir erken iyileşme sürecimiz var. Ama aslında bir bireyin 1 yıl kadar geçen bir süre boyunca madde kullanmadığı bir süreyi doldurmasını bekliyoruz. Bizler genellikle burada 20 gün ile 30 gün arasında yatış gereken hastalar için yatış uyguluyoruz. Sonrasında da verdiğimiz eğitimler ile bunu sürdürmelerini ve poliklinik ile ayaktan bizim desteğimiz ve kendi motivasyonları ile sürdürmelerini bekliyoruz" dedi.

"Hastaları taburculuk sonrasında da belli takvimlerle tekrar kliniğimizde gözlemliyoruz"

Hastaların taburcu olduktan sonra da takip süreçlerinin devam ettiğinin altını çizen Danışman, "Yatırdığımız hastaları yattıkları süre boyunca psikolog arkadaşlarımız düzenli olarak görüyor. O hastalara taburculuk planı yaptıysak, o hastaları taburculuk sonrasında da belli takvimlerle tekrar burada kliniğimizde gözlemliyoruz. Bu psikolojik destek tarafı. Diğer tarafında da yine bu hastalarımızın gerekli tetkikleri alınıp mevcut tedavilerinin tıbbi olarak yazılıp devam etmesini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA