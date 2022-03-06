Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı - Son Dakika
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Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

06.03.2022 09:54
Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

Eskişehir'de yaşlı adam aldığı alkol nedeniyle sızıp kaldırım üzerinde saatlerce yatarken, insanlar umursamadan yanından geçip gitti.

Eskişehir'de yaşlı adam aldığı alkol nedeniyle sızıp kaldırım üzerinde saatlerce yatarken, insanlar umursamadan yanından geçip gitti.

Kentin yoğun olduğu Sivrihisar-1 Caddesi'nde kaldırımda yatan vatandaşın ayağa kalkmaya bile mecali olmadığı görüldü. Çevre esnafının alkollü olduğunu söylediği şahsa kimsenin yardım etmemesi dikkat çekti. Çevre esnafı, yaşlı adamın birkaç gündür o civarda olduğunu, daha önce kendisini hiç görmediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı
Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı
Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

YORUMLAR
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Sivrihisar, Eskişehir, Alkol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı - Son Dakika


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