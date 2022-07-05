ALKÜ'de toplu iş sözleşmesi yenilendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Antalya Şubesi (Tez-Koop-İş) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi yenilendi.

ALKÜ Rektörlüğü Senato Salonunda imzalanan toplu iş sözleşmesine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Genel Sekreter Alper Özyürek, Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir katıldı. ALKÜ'de işçi statüsünde çalışan işçilere yönelik sendika temsilcileri ile imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşmede ikinci altı ay için yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülürken yapılan düzenleme ile enflasyon farkı da üzerine eklenerek yüzde 42,35 oranında zam gerçekleştirilmiş oldu.

"Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun"

Çalışanlar arasındaki ücret adaletini sağlamak ve hakkaniyetli bir sözleşme yapmak için devletin ve çalışanların menfaatlerini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Rektör Kalan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, memur ve işçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini ifade etmiştir. Bizler de üniversitemiz personelinin çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak, sendika temsilcileri ile toplu iş sözleşmesini yeniledik. Çalışanlarımız için en iyi şartlarda anlaşmış bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir de yenilenen toplu iş sözleşmesinin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA