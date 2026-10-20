ALKÜ'nün 'Havacılık Yönetimi 360' kitabı yayımlandı, TAV direktörüne takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ALKÜ'nün 'Havacılık Yönetimi 360' kitabı yayımlandı, TAV direktörüne takdim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ALKÜ\'nün \'Havacılık Yönetimi 360\' kitabı yayımlandı, TAV direktörüne takdim edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünde hazırlanan 'Havacılık Yönetimi 360' kitabı yayımlandı. Kitap, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan'a takdim edildi; akademi-sektör iş birliği hedefleniyor.

ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünde hazırlanan "Havacılık Yönetimi 360" adlı akademik kitap yayımlandı. Eserin, akademi ile havacılık sektörü arasındaki iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, havacılık yönetimi alanındaki akademik bilgi birikimine katkı sunacak yeni bir çalışmaya imza attı. Fakültenin öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Kaya'nın editörlüğünde hazırlanan "Havacılık Yönetimi 360" adlı akademik kitap, okuyucularla buluştu. Havacılık yönetimi alanına yönelik hazırlanan eser, akademisyenler ve sektör temsilcileri için başvurulabilecek kaynaklar arasında yer almayı amaçlıyor. Kitabın, havacılık sektörünün yönetim boyutuna ilişkin akademik çalışmaların gelişmesine ve alandaki bilgi birikiminin paylaşılmasına katkı sunması bekleniyor.

Üniversite-sektör iş birliğine katkı

"Havacılık Yönetimi 360" kitabının yayımlanmasıyla birlikte, üniversitede üretilen akademik bilginin sektörün uygulama alanlarıyla buluşturulması da hedefleniyor. Bu kapsamda eser, ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin dış paydaşları arasında bulunan TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan'a takdim edildi. Gerçekleştirilen buluşma, üniversite ile havacılık sektörü arasındaki iletişimin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Akademik çalışmaların sektör temsilcileriyle paylaşılması, teorik bilgi ile saha deneyimi arasında bağ kurulmasına ve havacılık yönetimi alanındaki gelişmelerin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesine imkan sağlıyor.

Gazipaşa'nın havacılık alanındaki konumuna katkı

Gazipaşa'da faaliyet gösteren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin akademik yayın çalışmaları, ilçenin havacılık alanındaki eğitim ve bilim faaliyetleri açısından da önem taşıyor. Üniversite bünyesinde hazırlanan bilimsel eserler, akademik bilgi üretiminin desteklenmesine katkı sunarken sektörle kurulan ilişkilerin güçlendirilmesine de zemin hazırlıyor. "Havacılık Yönetimi 360" kitabının, havacılık yönetimi alanında çalışan akademisyenler ve sektör profesyonelleri için yararlanılabilecek bir kaynak olması amaçlanıyor. ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ise akademik üretimi teşvik eden ve havacılık sektörüyle iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Havacılık ve Uzay Bilimleri FakültesiKültür SanatHavacılıkAli ÖzgürGazipaşaAlanyaEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Şimşek açıkladı Fon krizinde isim isim liste hazırlandı Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
17:50
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor
Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
17:32
SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü
SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü
17:31
Derbinin sevinci kursağında kaldı Ertuğrul Doğan’a bahis cezası
Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası
17:12
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 18:00:00. #7.12#
SON DAKİKA: ALKÜ'nün 'Havacılık Yönetimi 360' kitabı yayımlandı, TAV direktörüne takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei