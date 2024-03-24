Alman Çift Türkiye Turunda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alman Çift Türkiye Turunda

Alman Çift Türkiye Turunda

Alman çift Simone Schwarz ile Martin Brosig, Türkiye turuna çıktı. Karavanlarıyla seyahat eden çift, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde kamp yaparak mola verdi. Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezmeyi planlayan çift, Türk insanının misafirperverliğinden ve Türk yemeklerinden çok etkilendiklerini belirtti.

24.03.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karavanları ile Türkiye turuna çıkan Alman çift Simone Schwarz ile Martin Brosig Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde mola vererek kamp yaptı.

Almanya'da özel bir şirkette çalışan Alman çift merak ettikleri Türkiye'yi görmek için iş yerlerinden 5 ay izin alarak yola çıktı. Bir çok Avrupa ülkesini gezen Sımone Schwarz ile Martin Brosig Türkiye'de de bir çok yer gezdi. "Muhteşem gün doğumları ve gün batımları, dalgaların sesi ve sadece denizin harika manzarasıyla biz mükemmel bir anı biriktirdik" diyen Alman çift, Şubat ayı başında işten 5 ay ücretsiz izin alıp, geçmiş yılların birikimini yaparak yola çıktılarını ifade etti. Ana varış noktaları olan Türkiye hakkında çok şey okuduklarını ve gezilecek çok fazla doğal güzelliğin olduğu söyleyen Alman çift, " İtalya'dan feribotla Yunanistan'a gittik ve orada 1 ay geçirdik. Daha sonra feribotla Sakız Adası'na doğru devam ederek 7 Mart'ta Çeşme'ye vardık. Oradan Pamukkale, Salda Gölü ve sahil boyunca Itzuzu Plajı, Kayaköy, Pataras Plajı, Kaş, Olympos, Taki Kanyonu ve şimdi de Meke Gölü'ne geldik. Daha sonra masmavi suları ile Acıgöl'ü gezdik. Burada suyun yansıması harikaydı. Soğuk olduğu için yüzemedik ve buna üzüldük. 2.5 haftadır yollardayız ve toplamda 5-6 haftayı Türkiye'de geçirmeyi planlıyoruz. Nisan ayı ortalarına kadar Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini gezeceğiz" dedi.

"Gölün susuz olması bizi üzdü"

Pek çok Almanın yalnızca sahildeki plaj tatillerini tercih ettiğini söyleyen çift, "Ancak ülkenin sunabileceği çok daha gezilecek yerleri var, özellikle de Avrupa'da hiç görmediğimiz manzaralar ve doğa harikaları burada. Doğada olmaktan keyif alıyoruz ve kamp alanlarımızı bulduğumuzdan daha temiz bırakmak bizim için önemli; Vardığımız her yerde daima çöpleri temizleriz. Türk insanının konukseverliklerini daha önce de duymuştuk, Almanya'da da Türk arkadaşlarımız var. Bu Türkiye'deki seyahatlerimiz boyunca doğrulandı. El sallayarak veya korna çalarak karşılanıyoruz ve herkes çok açık ve bizimle ilgileniyor. Köpeğimizle seyahat ediyoruz ve birçok insanın köpeklere büyük saygı duyduğunu veya onunla birlikte bir şehirde yürürken bizi izlediğini fark ettik. Ama kendisi çok genç ve arkadaş canlısı, çoğu zaman insanlar bize geliyor ve onu da yanlarında götürmek istiyorlar. Diğer ülkelerden farklı olan şey, kampçılarla seyahat eden gezginlerin burada hala memnuniyetle karşılanmasıdır; bu nedenle, yerel olarak alışveriş yaparak, dışarıda yemek yiyerek ve arkamızda çöp bırakmayarak iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Türk yemeklerini seviyoruz ve bu konuda önceden araştırma yapıp heyecanlanmıştık. Türk kreplerinden, geleneksel Türk kahvaltısındaki geniş seçeneklere, pideden lahmacuna kadar her şeyin tadını çıkarıyoruz. Meke Gölü'nün harika fotoğraflarını sosyal medyada gördük, gezi bloglarında okuduk ve burada bir gece geçirmeye karar verdik. Olağanüstü doğa olaylarını seviyoruz; sadece deniz kenarında olmak sıkıcı olurdu. Gerçi burada gece -3 dereceydi, çok soğuktu. Ama gölün susuz olması bizi üzdü" şeklinde konuştu.

Alman çift, Xavi adını verdikleri köpekleri göl kenarında gezinti yapıp daha sonra Kapadokya'ya hareket etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Karapınar, Türkiye, Konya, Turizm, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alman Çift Türkiye Turunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz
    14 Mar Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.

  • Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
    14 Mar Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16“ operasyonlarında 40 şüpheli... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonlarında 40 şüpheli...
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: Alman Çift Türkiye Turunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement