Alman Kadın Müslüman Oldu

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Almanya vatandaşı Denise Stammer, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak için Müftülüğe başvuran 34 yaşındaki aşçı Denise Stammer, düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Nur ismini aldı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Nur'a ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye takdim etti ve sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA