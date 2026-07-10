Alman turistlerden Karapınar\'a hayranlık

Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan iki doğasever turist Konya'nın Karapınar ilçesine hayran kaldı.

Alman turistler Ricardo Schambach ile Augei Kepler, ilçenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini keşfederek unutulmaz anlar yaşadı. Karavanlarıyla Karapınar'a gelen Alman turistler, ilk olarak dünyaca ünlü Meke Gölü'nde kamp kurdu. Göl çevresinde doğayla iç içe vakit geçiren çift, daha sonra Acıgöl'de yüzdü, lavanta bahçesinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Karapınar'ın tarihi değerlerini de yakından tanıma fırsatı bulan Ricardo Schambach ve Augei Kepler, Sultan Selim Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek tarihi yapı hakkında bilgi aldı. Gezilerine Çıralı Gölü'nde kamp yaparak devam eden çift, gölün eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını ifade etti. Türkiye turuna 24 Haziran'da başladıklarını belirten Alman turistler, İskandinavya ve Baltık ülkeleri dışında Avrupa'nın büyük bölümünü gezdiklerini söyledi. Alman çift, Türkiye'nin doğal güzellikleri, misafirperver insanları ve kamp turizmine uygun yapısıyla kendilerini etkilediğini dile getirdi. - KONYA