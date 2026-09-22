Alman turistler Konya Karapınar'da Meke Gölü ve Acıgöl'de karavan kampı kurdu - Son Dakika
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Alman turistler Konya Karapınar'da Meke Gölü ve Acıgöl'de karavan kampı kurdu

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Alman turistler Konya Karapınar\'da Meke Gölü ve Acıgöl\'de karavan kampı kurdu
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Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye'ye gelen Alman turistler, Konya Karapınar'daki Meke Gölü ve Acıgöl çevresinde kamp yaptı. Niğde ve Kapadokya ziyaretinin ardından bölgenin kendileri için hoş bir değişiklik olduğunu söyleyen turistlere Karapınarlı iki genç gözleme ikram etti.

Türkiye'yi karavanlarıyla gezen Alman turistler, Konya'nın Karapınar ilçesinin dünyaca tanınan doğal güzellikleri arasında yer alan Meke Gölü ve Acıgöl'de kamp yaptı.

Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye'ye gelen Nina Brau ve eşi Daniel Baru ile Charlotte Barthel ve eşi Jürgen Barthel, Türkiye turu kapsamında Karapınar'a geldi. Meke Gölü ve Acıgöl çevresinde kamp yapan turistler, bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Alman turistler, Niğde ve Kapadokya ziyaretinden sonra Meke Gölü ve Acıgöl'ün kendileri için hoş bir değişiklik olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yaklaşık 6 hafta önce giriş yaptıklarını belirten Daniel Brau, seyahatlerinin ardından yaklaşık 6 hafta sonra da ülkeden ayrılacaklarını ifade etti. Türkiye gezileri sırasında çok sayıda yöresel lezzeti tatma fırsatı bulan Alman turistler, özellikle Türk mutfağının zenginliğinden etkilendiklerini dile getirirken, Karapınarlı iki genç, turistlere gözleme ikram etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alman turistler Konya Karapınar'da Meke Gölü ve Acıgöl'de karavan kampı kurdu - Son Dakika
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