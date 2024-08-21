Almanya Başbakanı Sonkaya çiftinin 50. evlilik yılını kutladı

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Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Dr. Markus Söder, Samsun Bafralı Sonkaya çiftinin 50. evlilik yılı mutluluğuna ortak oldu.

Bafra'nın Dereler Mahallesi'nde 55 yıl önce gurbete, Almanya'nın Bavyera eyaletine giderek çalışma hayatına atılan Nihat(59) ve Emine(59) Sonkaya çifti, 50. evlilik yıldönümlerinde Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder'in gönderdiği kutlama mesajı ve çiçeğinden dolayı duygulu anlar yaşadı. Bavyera'ya bağlı Neuenmarkt Belediyesi ve mahalle muhtarlığı da kutlama mesajı göndererek Sonkaya çiftinin 50. evlilik yıldönümlerini kutladı.

Bafralı Nihat ve Emine Sonkaya çifti ise 50. evlilik yıldönümlerinde sürpriz yaparak kendilerine kutlama mesajı ve çiçek gönderen Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder'e ve ayrıca kutlama mesajı gönderen Neuenmarkt Belediyesi Başkanı Alexander Wunderlich ve mahalle muhtarlığına teşekkür etti. - SAMSUN