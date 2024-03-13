Almanya'da 2 Bin Kişilik Cami ve Külliye İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Almanya'da 2 Bin Kişilik Cami ve Külliye İnşaatı Başladı

Almanya\'da 2 Bin Kişilik Cami ve Külliye İnşaatı Başladı

Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılması planlanan 2 bin kişilik Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii ve Külliyesi'nin izinlerin çıkmasının ardından inşaat çalışmaları başladı. Cami ve külliyenin coğrafyaya değer katacağı belirtilirken, Müslümanlardan destek çağrısı yapıldı.

13.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:42
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Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılması planlanan 2 bin kişilik Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii ve Külliyesi'nin izinlerin çıkmasının ardından inşaat çalışmaları başladı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'a 2 bin kişilik cami ve külliye inşa ediliyor. Projesi Aralık 2019'da tanıtılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii ve Külliyesi'nin inşaat ruhsatının onaylanmasının ardından çalışmalar başladı.

4 bin 750 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin külliyesinde eğitim ve sosyal etkinlikler için özel alanlar, konferans salonu, idari birimler ve kapalı otopark yer alacak. Maliyeti yaklaşık 22 milyon euro olan projenin inşaatının en fazla 4 yılda tamamlanması bekleniyor.

Bölgede yaşayan cemaat, ibadetlerini geçici olarak inşaat yakınına kurulan konteynerde yapıyor.

Feuerbach DİTİB Yeni Camii Dernek Başkanı İsmail Çakır yaptığı açıklamada, inşası başlayan külliyenin Almanya'da bir ilk olacağını belirterek, "Her kesime hitap eden çok fonksiyonlu bir cami günümüze kadar yapılmamıştı. Biz de hepsini düşünerek bir ilke imza atacağız. Toplam 4 bin 750 metrekare kullanım alanı olacak. Yardımlarımız iyi gelirse 2 bin metrekare daha ilave edeceğiz" dedi. Yeni projeden aylık 35 bin euro bir gelir elde edileceğini ifade eden Çakır, Müslümanlardan projeye destek olmalarını beklediklerini söyledi.

"Cami coğrafyaya değer katacak"

Stuttgart Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fatih Burak Mermer, Feuerbach bölgesinde daha önce bir caminin olduğunu ancak gelişen şartlar nedeniyle ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "Camimizi, kültür merkezimizi ve konferans salonlarımızı yenilememiz gerekti. Almanya'nın Stuttgart şehrinde merkezimizde muhteşem bir mabedin inşası için iş makinelerimiz ve inşaat firmamız çok güzel bir şekilde çalışıyorlar. Almanya'daki camilerimiz sadece beş vakit namazın kılındığı camiler değildir. Konferans salonlarıyla bir kültür merkezi, aynı zamanda sınıflarımızla bir eğitim merkezi, resmi ve dini törenlerimizi, toplantılarımızı yaptığımız kültür merkezimizdir" dedi.

Cami ve külliyenin coğrafyaya değer katacağını ifade eden Mermer, "Çok büyük bir proje olduğu için bu güne kadar olduğu gibi bütün vatandaşlarımızın projeye destek olmalarını istirham ediyorum. Bir mabedin inşaatı başladığı zaman hiçbiri yarıda kalmamıştır. Hayırsever vatandaşlarımızın, kadirşinas cemaatimizin katkılarıyla inşallah el birliğiyle Stuttgart'ımıza bu güzel mabedimizi, eğitim merkezimizi, külliyemizi, kültür merkezimizi hep birlikte kazandıracağız. Bu güzel mimarinin yaklaşık 3 yıllık bir planlaması var. En fazla 1 yıl uzamasını öngörüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın merakla beklediği Almanya'nın güney bölgesine de hizmet etmesini beklediğimiz mabedimizi en kısa sürede tamamlarız. Emeği geçenlere, maddi ve manevi emek verenlere dualarıyla bizlere destek olanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Müslümanlara destek çağrısı

Feuerbach Camii din görevlisi Nizamettin Tunç, "Bütün Müslüman kardeşlerimizi külliyeye yardıma davet ediyoruz. 22 milyon euroluk projeyi sizlerin desteğiyle birlikte borca girmeden tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Allah yardım eden herkesten razı olsun" dedi.

Bu güzel projenin en kısa zamanda açılması için bütün Müslümanlardan destek beklediklerini belirten din görevlisi Nurettin Nur ise, "Bu külliyenin en kısa sürede hizmete başlamasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bölgede yaşayan Ertuğrul Demir de yaptığı açıklamada, "Böyle bir projenin Stuttgart'ımıza kazandırılması çok onur verici bir şey. İnşallah en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - STUTTGART

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da 2 Bin Kişilik Cami ve Külliye İnşaatı Başladı - Son Dakika

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