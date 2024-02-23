Almanya'da Filistinlileri temsil ettiklerini belirten avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve üst düzey yetkililer hakkında İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma "yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla dava açtı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında milyonlar bu saldırıların durması için tepki göstermeye devam ediyor. Almanya'da Filistinlileri temsil eden avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Maliye Bakanı Christian Lindner ve diğer bakanlar ile Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Alman federal savcılığına başvuran avukatlar, Scholz, Alman bakanlar ile ulusal güvenlik politikasını yönlendiren ve İsrail'e silah ihracatına izin veren Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerini İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma "yardım ve yataklık yapmakla" suçladı. Yapılan ortak açıklamada, "Alman devleti, Gazze Şeridi ve Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e en güçlü siyasi ve maddi desteği veren ülkelerden biridir" ifadeleri yer aldı.
"Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz"
Davaya destek veren avukatlardan Alexander Gorski, Almanya'daki siyasi ortam göz önüne alındığında bu davanın hukuki açıdan zor bir dava olacağını belirtti. Gorski, "Ancak yargı sektöründe çalışan insanlar olarak bir şeyler yapmaya çalışmanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz ve buna rağmen İsrail hükümeti hala ülkeler tarafından destekleniyor, onlardan silah almaya devam ediyor" dedi.
Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, İngiltere merkezli Filistin için Hukuk adlı sivil toplum kuruluşları, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına da odaklanacak olan davaya destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor. - BERLİN
Son Dakika › Yerel › Almanya'da Filistinlileri temsil eden avukatlar İsrail'e yardım suçlamasıyla dava açtı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?