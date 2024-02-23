Almanya\'da Filistinlileri temsil eden avukatlar İsrail\'e yardım suçlamasıyla dava açtı

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Almanya'da Filistinlileri temsil ettiklerini belirten avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve üst düzey yetkililer hakkında İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma "yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla dava açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında milyonlar bu saldırıların durması için tepki göstermeye devam ediyor. Almanya'da Filistinlileri temsil eden avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Maliye Bakanı Christian Lindner ve diğer bakanlar ile Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Alman federal savcılığına başvuran avukatlar, Scholz, Alman bakanlar ile ulusal güvenlik politikasını yönlendiren ve İsrail'e silah ihracatına izin veren Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerini İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma "yardım ve yataklık yapmakla" suçladı. Yapılan ortak açıklamada, "Alman devleti, Gazze Şeridi ve Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e en güçlü siyasi ve maddi desteği veren ülkelerden biridir" ifadeleri yer aldı.

"Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz"

Davaya destek veren avukatlardan Alexander Gorski, Almanya'daki siyasi ortam göz önüne alındığında bu davanın hukuki açıdan zor bir dava olacağını belirtti. Gorski, "Ancak yargı sektöründe çalışan insanlar olarak bir şeyler yapmaya çalışmanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz ve buna rağmen İsrail hükümeti hala ülkeler tarafından destekleniyor, onlardan silah almaya devam ediyor" dedi.

Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, İngiltere merkezli Filistin için Hukuk adlı sivil toplum kuruluşları, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına da odaklanacak olan davaya destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor. - BERLİN