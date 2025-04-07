Almanya'da Okullarda Bayrak Dalgalandırma Kararı - Son Dakika
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Almanya'da Okullarda Bayrak Dalgalandırma Kararı

Burg kasabasında okullarda her gün Almanya bayrağının dalgalandırılması kararı büyük tartışma yarattı.

07.04.2025 09:49
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletine bağlı Jerichower Land bölgesindeki Burg kasabasında, okullarda her gün Almanya bayrağının dalgalandırılması kararı geniş yankı uyandırdı. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin önerisi ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin desteğiyle ilçe meclisinde kabul edilen kararla, ilk uygulama Roland-Gymnasium adlı okulda hayata geçirildi.

Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletine bağlı Jerichower Land bölgesindeki Burg kasabasında, okullarda her gün Almanya bayrağının dalgalandırılması kararı geniş yankı uyandırdı. Karara göre, bayrak direği bulunan tüm okullarda Almanya bayrağı sürekli olarak göndere çekilecek. AfD Jerichower Land İlçe Başkanı Gordon Köhler, uygulamayı savunarak, "Bu birçok ülkede bir normdur. ABD ve Türkiye gibi ülkelerde de benzer uygulamalar var" açıklamasında bulundu.

CDU'nun 2019 yılında kamu binalarında Almanya, eyalet ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının kalıcı olarak yer almasını savunduğu hatırlatılırken, parti içinden bazı isimler bu uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasını talep etti. CDU'lu Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck, "Alman bayrağı, ülkemize ve değerlerimize aidiyetin bir sembolüdür" dedi ancak şimdilik okullarda zorunlu bayrak uygulamasına yönelik bir karar alınmadığını belirtti.

Öte yandan, uygulamaya eleştiri getirenler de oldu. SPD'li politikacı Matthias Jendricke, okullarda sürekli bayrak asılmasını "abartılı bir adım" olarak nitelendirdi. Tartışma, ulusal kimlik sembolleriyle eğitim kurumlarının nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği konusunda Almanya kamuoyunda farklı görüşleri gündeme taşıdı.

CSU'lu Federal Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ise daha esnek bir yaklaşımı savunarak, okullara Alman bayrağının yanı sıra eyalet ve AB bayrağını da asma imkanı tanınmasını önerdi.

Konuya ilişkin yapılan kamuoyu araştırmaları, Alman halkının önemli bir kısmının bu tür sembolleri olumlu karşıladığını ortaya koyuyor. Ancak uygulamanın eğitim alanına nasıl yansıyacağı ve öğrenciler üzerinde ne tür etkiler yaratacağı, önümüzdeki dönemde daha da tartışılacak gibi görünüyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'da Okullarda Bayrak Dalgalandırma Kararı - Son Dakika

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