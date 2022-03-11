Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi

11.03.2022 00:57
Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Almanya'da çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'da çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve 3 çocuğu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Ebru Turan Sollwedel'in annesi ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Almanya'nın Karlsruhe kentine bağlı Kraichtal kasabasında yaşayan Ebru Turan Sollwedel ile ikisi 6, biri 8 yaşındaki üç çocuğunun yaşadığı evde 2 Mart'ta yangın çıktı. Çatı katındaki daireden çıktığı ifade edilen yangında 41 yaşındaki Ebru Turan Sollwedel ile çocukları 8 yaşındaki Carlo Ege Berçem Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Turan ve Oğuz Can Turan yaşamını yitirdi. Yangına müdahale etmek isteyen 5 mahalle sakini de dumandan etkilendi. Almanya'da adli tıp kurumuna gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Ebru Turan Sollwedel'ın ailesinin yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan Turan ailesinin cenazeleri, Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne getirildi. Törende Ebru Turan Sollwedel'ın annesi Fatma Turan ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen anne, kızı ve torunlarının tabutlarına tek tek sarılarak ağladı. Törenin ardından cenazeler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - MUĞLA

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Ebru Turan, Almanya, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


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