Almanya Gelsenkirchen Horst ilçesi Belediye Başkanı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin\'i ziyaret etti

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Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi ile kardeş Belediye olan Almanya Gelsenkirchen Horst ilçesi Belediye Başkanı Joachim Gill ve beraberindeki heyet Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret etti.

Alman heyetini makamında ağırlayan Başkan Tekin; Almanya'nın Gelsenkirchen Horst ilçesi Belediyesi ile kardeş Belediye olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Kardeş Belediyemiz Belediye Başkanı Sayın Joachim Gill ve değerli misafirlerimizi Alaplı'mızda ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. İnşallah iki kardeş belediye olarak bu birlik ve beraberliğimiz uzun yıllar devam eder ve hem Alaplı'mız hem de Gelsenkirchen Horst Belediyemiz için hayırlara vesile olur. Kendilerinin bizleri ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine Alaplı'mıza ülkemize hoş geldiniz diyor, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Alaplı'ya geldikleri için son derece memnun ve heyecanlı olduklarını ifade eden Gelsenkirchen Horst ilçesi Belediye Başkanı Joachim Gill de "Değerli belediye başkanımız bizleri çok nazik ve çok güzel bir şekilde karşıladı. İnanın bu bizim için çok heyecan verici. Alaplı Belediyesi ile kardeş belediye olmak bizim için çok değerli. İki kardeş belediye olarak güzel ve başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Alman misafirlerini makamında ağırladıktan sonra Alaplı Belediyesi Sosyal Tesislerinde yemekte bir araya geldi. Alaplı Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğe Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Sivil Toplum Örgütü Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve Alaplı Belediyesi daire amirleri katıldı. - ZONGULDAK