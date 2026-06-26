Almanya'da aşırı sıcak hava nedeniyle etkinlikler iptal

Almanya'da hafta sonu 44 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in Freiburg şehrinde katılacağı Sivil Savunma Günü etkinliği ertelendi, Alman Federal Meclisine kısmi ziyaret yasağı getirildi.

Almanya tarihinin en sıcak hafta sonuna hazırlanırken pek çok resmi ve özel programlar ardı ardından ya erteleniyor veyahut iptal ediliyor. Bu kapsamda Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in katılacağı duyurulan cumartesi günü Freiburg şehrinde düzenlenmesi planlanan Sivil Savunma Günü etkinliği ertelendi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumartesi günü Freiburg'da beklenen hava şartları sebebiyle, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in fuar alanında katılımıyla planlanan 2026 Sivil Savunma Günü ertelenmiştir. Sonbaharda yapılması beklenen etkinliğin yeni tarihi daha sonra açıklanacaktır" açıklaması yapıldı.

Alman Meclisine kısmi ziyaretçi yasağı

Hava sıcaklığının 41 santigrat derecenin üstüne çıkması beklenen Berlin'de ise Alman Federal Meclisi (Bundestag) ziyaretçiler için kısmi yasak getirdi. Alman Federal Meclisi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hafta sonu Meclis yerleşkesinin (Reichstag) turistlerce en çok ziyaret edilen bölümü olan cam kubbesi ile çatı terasının ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

Berlin'de bazı ilkokullar eğitime devam edemedi

Başkent Berlin'de bugün bazı ilkokullarda aşırı sıcak nedeniyle eğitime devam edilemediği için tatil kararı alındı. Gün içinde hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması nedeniyle tatil veya öğrencilerin daha erken evlerine gönderebilmesi kararının okul yönetimlerine bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan Berlin Eyaleti Futbol Federasyonu hafta sonu oynanacak futbol karşılaşmalarının tamamına yakınını iptal etti. Berlin şehir yönetimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde ise aralarında Kreuzberg ve Pankow gibi yerleşim bölgelerinin de olduğu pek çok semtte mangal yakılması yasaklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bugün ve yarın gerçekleştirilmesi beklenen festival ve konser iptal edildi. Eyalette beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle şarkıcı Jan Delay'in planlanan konseri ile Haltern Barajı'ndaki Gün Batımı Plaj Festivali iptal edildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Kesinlikle rekor hava sıcaklıklarına ulaşacağız" denilerek özellikle yaşlı, hasta ve kronik rahatsızlığı bulunanların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Alman Meteoroloji Dairesinin son uyarısının ardından ülke genelinde aşırı sıcak hava beklentisi nedeniyle etkinlik ve programlara ilişkin yeni iptal kararlarının gelmesi bekleniyor. - BERLİN