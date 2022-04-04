Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

04.04.2022 18:33
Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparsan Türkeş için mevlit okutuldu.

Ülkü Adıyaman Ocakları Başkanlığı tarafından Yenipınar Camiinde ikindi namazı sonrası Başbuğ Alparsan Türkeş'in ölümünün 25.seneyi devriyesi için düzenlenen mevlit programında Kuran okunarak dualar edildi.

Ülkü Adıyaman Ocakları Başkanlığı, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini söyledi.

Mevlit programına Ülkü Adıyaman Ocakları Başkanı Mustafa Altın, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu
Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu

YORUMLAR
500
Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Alparslan Türkeş, Ülkü Ocakları, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:15 Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:40:06. #1.12#
SON DAKİKA: Alparslan Türkeş için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement