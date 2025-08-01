Alter Demir Çelik\'te Konkordato Süreci

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Alter Demir Çelik'te yaşanan maaş ve tazminat ödemeleriyle ilgili sorunların ardından işverenin konkordato başvurusunun kabul edildiğini, bundan sonraki sürecin devlet gözetiminde ilerleyeceğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3-4 aydır çalışanların maaşlarının geciktiğini, işten ayrılan işçilerin tazminatlarının ise ödenmediğini belirtti.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için sendika olarak yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Defalarca görüşme gerçekleştirmemize rağmen bir sonuç alamadık. İş yeri şu anda ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı içinde. Bu nedenle bu hafta işveren konkordato başvurusu yaptı ve başvuru kabul edildi. Bundan sonraki süreçte bizim muhatabımız, mali anlamda işveren değil, devletin görevlendirdiği temsilciler olacak." dedi.

Pazartesi günü devlet tarafından atanan konkordato komiserinin Karabük'e geleceğini aktaran Yılmaz, "Sendika olarak komisere işçilerin alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi için taleplerimizi ileteceğiz. İçeride biriken maaşlar ile tazminat ve taksit ödemelerinin bu hafta içinde yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sürecin zorluklarına dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bir aydır maaş alamıyor. Hepsinin aileleri, çocukları ve borçları var. Bankalar ya da alacaklılar bu yaşananları dikkate almıyor. Herkes borcunu istiyor, işçiler de büyük baskı altında. Biz de sendika olarak aylardır çözüm için mücadele ediyoruz. Umuyorum ki bu yaşananlar son olur. Sektörümüz zaten zor günlerden geçiyor. Alter Demir Çelik'i satın alan yeni işveren de ekonomik olarak istediği noktaya ulaşamadı. Devletin atadığı komiserle birlikte bu sorunu çözeceğimize inanıyorum."

Yılmaz, sendikanın bugüne kadar işçiler için verdiği mücadeleye de değinerek, "Özellikle özel sektör hastanelerinde asgari ücretle çalışan işçilerle sendikal örgütlenme süreci yürüttük. Bugün geldikleri noktayı en iyi kendileri biliyor. Hak ve emek mücadelesi kolay değil. Ancak arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışarak bu mücadeleyi verdik ve karşılığını da aldık." ifadelerini kullandı. - KARABÜK