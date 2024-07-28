Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Görme Engellilere Destek Oluyor - Son Dakika
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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Görme Engellilere Destek Oluyor

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Görme Engellilere Destek Oluyor

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, görme engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve bağımsız bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, bilgisayar ve teknoloji kursları düzenleyerek görme engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca seminerler, konferanslar ve sosyal medya kampanyalarıyla toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak görme engelli bireylerin haklarını koruyor ve savunuyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerle görme engellilerin sosyal hayata katılımlarını teşvik ediyor. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, engelsiz bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

28.07.2024 11:52
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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, görme engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve bağımsız bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen projeler ve etkinlikler, toplumsal farkındalığı artırarak, engelli bireylerin haklarını savunmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflerken, Şube Başkanı Bayram Özen; "Engelsiz bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Özen, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar ve teknoloji kursları düzenlediklerini belirterek "Teknoloji, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Eğitim programlarımızla onların teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Şube olarak düzenledikleri seminerler, konferanslar ve sosyal medya kampanyaları ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Özen; "Görme engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizi toplumla paylaşıyoruz. Herkesin empati yapmasını ve duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dernek olarak görme engelli bireylerin haklarını korumak ve savunmak için hukuki danışmanlık hizmetleri sunduklarını da belirten Özen; "Görme engelli bireylerin karşılaştığı yasal sorunlarda onlara rehberlik ediyor ve haklarını aramalarında destek oluyoruz. Amacımız, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum oluşturmak" diye konuştu.

Düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Özen; "Gönüllü okuyucular aracılığıyla kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Tiyatro kurslarımız ve diğer sanatsal faaliyetlerimizle bireylerin kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Toplumsal bağları kuvvetlendirmek ve dayanışmayı artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Şube Başkanı Bayram Özen, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak engelsiz bir gelecek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek "Herkesi bu önemli misyona destek olmaya ve birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmaya davet ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Görme Engellilere Destek Oluyor - Son Dakika

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