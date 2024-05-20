Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'ni ziyaret etti

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi, görme engelliler ve üniversite öğrencileriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette dernek başkanı Asım Okat, dernek faaliyetleri ve müze hakkında bilgiler verdi. Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ise şehitlere ve gazilere dua etti ve teşekkürlerini iletti.

20.05.2024 06:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Görme Engelliler ve Derneğin gönüllü üniversite öğrencileri Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Asım Okat, dernek faaliyetleri hakkında ve dernek içerisinde bulunan müze hakkında görme engellilere bilgiler verdi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ziyarette yaptığı konuşmada, " Böylesine anlamlı bir günde bizler için çok anlamlı bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vatan toprakları için canını vermiş, kanını dökmüş bu toprakları bize emanet olan bırakan manevi değeri yüksek bir mekandayız. Bu sebeple şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına tekrar başsağlığı şu an hayatta olan gazilerimize de hayırlı sağlıklı bir ömür diliyorum. Ayrıca bizleri bugün burada misafir eden Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Asım Okat'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programda görme engelli hafız Taha Aslan şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


06:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından ’’Benim için dua edin’’ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından ''Benim için dua edin'' paylaşımı
00:12 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
04:59 İran’da Reisi’nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
00:09 Tahran’da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 06:58:59. #1.13#
SON DAKİKA: Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement