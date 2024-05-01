Altıeylül'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Altıeylül'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Altıeylül\'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Altıeylül'de yüzlerce emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kuva-yi Milliye Meydanı'nda coşkuyla kutladı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılım sağladığı yürüyüşe Belediye Başkanı Hakan Şehirli de katıldı.

01.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:55
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Altıeylül'de 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı.Kuva-yi Milliye Meydanına yürüyen yüzlerce emekçi atmış oldukları sloganlar ve okumuş oldukları marşlarla 1 Mayıs heyecanını hep birlikte yaşadı.

Altıeylül'de Çarşamba Pazarı yürüyüş güzergahından başlayan 1 Mayıs coşkusu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda son buldu. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılım sağladığı yürüyüşe Belediye Başkanı Hakan Şehirli'de hazır bulundu.

Başkan Şehirli,"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda 1 Mayıs Gününü gece-gündüz demeden alın teri döken işçi, çalışan ve vatandaşlarla birlikte kutladık. Bugün Altıeylül Belediye Başkanı olarak burada olmak sadece benim değil tüm emekçilerin sesi olma sorumluluğunu taşımak demek. Gece gündüz demeden çalışan alın teri döken her bir işçi kardeşim için buradayım" diye konuştu.

Yürüyüşe; Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyet Halk Partisi Altıeylül İlçe Başkanı Sinan Ayhan ile gece gündüz demeden çalışan, emek sarf eden, alın teri döken vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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