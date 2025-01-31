Altınokta Körler Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi - Son Dakika
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Altınokta Körler Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Altınokta Körler Derneği\'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Antalya'da gerçekleştirilen 34. Olağan Genel Kurul'da Hüseyin Pehlivan, Altınokta Körler Derneği Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Pehlivan, engelli hakları mücadelesinde daha kapsayıcı projeler geliştireceklerini belirtti.

31.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:11
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Altınokta Körler Derneği Genel Merkezinin Antalya'da gerçekleştirilen 34. Olağan Genel Kurulu'nda Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Altınokta Körler Derneği Genel Merkezinin 34. Olağan Genel Kurulu, Antalya'da gerçekleşti. Genel kurul sonucunda, Yusuf Dugan'ın başkanlığındaki yönetim listesinin seçimi kazanmasının ardından, yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımları yapıldı. Yaklaşık 8,5 yıldır Manisa Şube Başkanlığı görevini sürdüren Hüseyin Pehlivan, Altınokta Körler Derneği Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine seçildi.

Gerçekleştirilen kongre hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Pehlivan "1950 yılında kurulan Altınokta Körler Derneği, bu yıl 75. yılını kutlamaktadır. Manisa şubemiz ise 2004 yılında kurulmuş olup, bu yıl 21. yılını geride bırakmaktadır. Derneğimiz, Türkiye genelinde 34 şubesi ile görme engellilerin haklarını savunmaya ve toplumda eşit yaşam hakkı için mücadele etmeye devam etmektedir. Altınokta Körler Derneği çatısı altında Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi aktif olarak faaliyet göstermektedir.Bu yılki Genel Kurulumuza Manisa ilimizden beşi kadın, üçü erkek olmak üzere sekiz delege ile katılım sağladık. Yeni yönetimimizle birlikte, engelli bireylerin eğitim, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal hakları konusunda daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz. Engelli hakları mücadelesinde daha kapsayıcı ve yenilikçi projeler hayata geçirmek için kararlıyız.

Gücümüze güç katmak için de teşkilatlanma ya devam edeceğiz ve şube sayımızı arttırma çalışmalarımızı başlatacağız. Yeni dönem hepimiz için, engelli camiamız için hayırlı olsun." dedi.

Genel Kurul toplantısı için kendilerine ulaşım desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ayrıca teşekkür eden Pehlivan açıklamasını şöyle tamamladı: "Sözün özü; Erişilebilir şehirlerde yaşamak hepimizin hakkı. Bunun için birbirimizi anlamalıyız, tamamlamalıyız." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınokta Körler Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi - Son Dakika

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