Altınoluk Mahallesi\'ne Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Projeye dair değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin bizi seçen, seven, güvenen insanlarına layık olmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Eser ve hizmet siyasetini önemsiyoruz" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kentin farklı bölgelerinde vatandaşların sosyal hayatına renk katacak sosyal tesis projeleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Mevlana Mahallesi ve İldem Mahallesi'nde hayata geçirilen sosyal yaşam merkezlerinin ardından Altınoluk Mahallesi'ne de Sosyal Yaşam Merkezi kazandırmak için hummalı çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yatırımlarını bizzat koordine eden ve her projenin çalışmalarını da yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi proje sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi çalışmaları hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yürüten ekibe de kolaylıklar diledi.

"Eser ve hizmet siyasetini önemsiyoruz"

İncelemelerinin ardından projeye dair açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, eser ve hizmet siyasetini önemsediklerini kaydederek, "Kayseri'mizin bizi seçen, seven, güvenen insanlarına layık olmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Eser ve hizmet siyasetini önemsiyoruz. Bu anlayış içerisinde de her bölgemizde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eserler hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi de Melikgazi ilçemiz sınırları içerisinde Altınoluk bölgesinde önemli bir sosyal yaşam merkezini, kütüphanesiyle, spor merkeziyle ve sosyal yaşam alanlarıyla buradaki vatandaşlarımızın hizmetine hazırlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti ve merkezin Eylül ayında tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Kardeşlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. İçerisinin donanımı açısından da bir, iki aylık zamana ihtiyacımız oluyor. Kış girmeden evvel inşallah bölgemizin güzel insanları tesisimizin sosyal, sportif, kültürel çalışmalarından yararlanacak. Allah hayırlı, uğurlu eylesin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalledeki çocuklarla da sohbet ederek, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Projede neler var?

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı 3 bin 938 metrekarelik bir alanda yükselirken, içerisinde geniş bir yelpazede imkanlar sunacak. Spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış erkek ve kadın yüzme havuzları, 270 metrekarelik fitness ve spor salonları, sauna, buhar odası gibi sağlıklı yaşam alanları, vatandaşların aktif bir yaşam sürmesine imkan tanıyacak. Ayrıca, eğitim ve sosyal faaliyetlere yönelik olarak 90 metrekarelik sınıf ve atölyeler, 43 metrekarelik bilgisayar odası ve 231 metrekarelik kütüphane de projede yer alacak. Merkezdeki 90 metrekarelik kafeterya, hem dinlenme hem de sosyal etkinlik alanı olarak halkın hizmetine sunulacak.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir çocuk kütüphanesi ve oyun alanı da projede bulunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği bu alanlar, Altınoluk Mahallesi'nin sosyal altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Ayrıca, sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi önemli hizmetler de merkezde yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece fiziksel altyapı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de desteklemeyi amaçlıyor. - KAYSERİ