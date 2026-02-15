Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk sahilinde saatte 90 kilometreyi aşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada dev dalgalar sahili aşarak caddeleri doldururken, denizin karayla birleştiği anlar kameralara yansıdı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkisini giderek artıran lodos fırtınası nedeniyle Altınoluk Kordonu yaklaşık 1 metre su altında kaldı. Sahil bandında bulunan çok sayıda işletme sular altında kalırken, işletmelerde mahsur kalan vatandaşlar araçlarıyla bölgeden uzaklaştı. Fırtınanın sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Fırtına nedeniyle sahil bölgesinde maddi hasar oluşurken, ekiplerin hava şartlarının normale dönmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Altınoluk'ta Şiddetli Lodos Hayatı Vuruyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?