Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: 'Hikayemizin ikinci bölümüne geldik' - Son Dakika
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Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: 'Hikayemizin ikinci bölümüne geldik'

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: \'Hikayemizin ikinci bölümüne geldik\'

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehre modern bir siluet kazandırmak adına çalıştıklarını belirterek, 'Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik. Yine akıl akıla verip, şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

05.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:21
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Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehre modern bir siluet kazandırmak adına çalıştıklarını belirterek, "Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik. Yine akıl akıla verip, şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Aşkın Tören saha çalışmaları kapsamında 'Şirin Pazar' esnafıyla bir araya geldi. Pazarcı esnafı ile görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Tören, birinci dönemde hem tasarruf yapan, hem de bütçeyi akılcı bir yönetimle yatırım yapar hale getiren yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Şehirde ilk olarak altyapıya önem verdiklerini söyleyen Başkan Tören, "Altı da üstü kadar sağlam bir şehir inşa ettik. Temiz şehir Altınordu için gece-gündüz çalıştık. Şehrimize modern bir silüet kazandırmak için çalıştık, hep istihdam dedik. Bunun için, hem meslek hem iş sahibi yapacak projeler geliştirdik. Ticaret merkezleri ile şehrimizin gücüne güç katacak alt yapılar oluşturduk. Sosyal belediyecilik en büyük stratejik hedeflerimizden elbette. Bu noktada sevgiyi yeşerttik, umudu büyüttük. Kadın emeğini yükselen değer haline getirdik. Her canı kendimize emanet bildik" şeklinde konuştu.

Altınordu'yu her alanda geliştirmek için çalıştıklarını ve çalışmalarının ikinci dönemde de devam edeceğini aktaran Başkan Tören, "Geldiğimiz yol az değil ama gideceğimiz daha çok yol var. Yaptığımız işlerle elbette gurur duyuyoruz ama yapacaklarımızın yanında bu işleri bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik. Yine akıl akıla verip, şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bizim hedefimiz net diyoruz ki; Altınordu ticarette marka olacak, tarımda kendi kendine yetecek, teknoloji üretecek, turizmin merkez şehri olacak. Sanatta, eğitimde, kültürde Altınordu bir model olacak" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: 'Hikayemizin ikinci bölümüne geldik' - Son Dakika

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