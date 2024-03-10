Altınordu Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı

Yerel

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan camileri temizlenerek, Ramazan ayına hazırlandı.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 araç 12 personelden oluşan ibadethane temizlik ekibi ile 92 mahallede çalışmalarını yıl boyunca devam ettiren ekipler, Ramazan ayı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ibadethane temizliklerini tamamladı. Camilerin tüm bölümleri temizlerken, halı gibi yüzeylerde de bakteri oluşumunu engellemek amacıyla dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Cami bahçelerinin de yıkandığı ibadethane temizliklerinin, Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Rahmetin, bereketin, sabrın, paylaşmanın ve ibadetin ayı bir Ramazan-ı Şerife daha kavuşuyor olmanın sevincini, huzurunu ve şükrünü hep birlikte yaşıyoruz. 'Paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu' parolasıyla bugüne kadar sürdürdüğümüz paylaşma seferberliğini bu ramazanda da kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Yıl boyunca rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizlik çalışmalarını Ramazan tedbirleri ile daha kapsamlı ve detaylı hale getirdik. Teravih namazlarında yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alarak camilerimizde hijyen bakımından da tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" diye konuştu. - ORDU