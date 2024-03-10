Altınordu Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan camileri temizlenerek, Ramazan ayına hazırlandı.
Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 araç 12 personelden oluşan ibadethane temizlik ekibi ile 92 mahallede çalışmalarını yıl boyunca devam ettiren ekipler, Ramazan ayı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ibadethane temizliklerini tamamladı. Camilerin tüm bölümleri temizlerken, halı gibi yüzeylerde de bakteri oluşumunu engellemek amacıyla dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Cami bahçelerinin de yıkandığı ibadethane temizliklerinin, Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Rahmetin, bereketin, sabrın, paylaşmanın ve ibadetin ayı bir Ramazan-ı Şerife daha kavuşuyor olmanın sevincini, huzurunu ve şükrünü hep birlikte yaşıyoruz. 'Paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu' parolasıyla bugüne kadar sürdürdüğümüz paylaşma seferberliğini bu ramazanda da kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Yıl boyunca rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizlik çalışmalarını Ramazan tedbirleri ile daha kapsamlı ve detaylı hale getirdik. Teravih namazlarında yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alarak camilerimizde hijyen bakımından da tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" diye konuştu. - ORDU
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
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