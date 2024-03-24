Altınordu Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtıyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin 15 noktasında oluşturulan alanlar ile günlük 10 bin iftar yemeği sofralara ulaştırılıyor.
İftarlık sıcak yemek dağıtımları şehir merkezinde oluşturulan 15 noktadan yapılırken, ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı kesimlerin ise kapılarına götürülüyor. Altınordu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki dağıtım noktaları dışında günlük bin sıcak yemeği kırsal mahallelerde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere ulaştırıyor.
İhtiyaç sahipleri, depremzedeler, yaşlılar, hastalar, engelliler, yalnız yaşayanlar, dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplardan toplamda bin 632 adet sıcak yemek, Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinden önce ekipler tarafından ulaştırılıyor. Altınordu Belediyesi tarafından ayrıca Ordu Üniversitesi kampüsünde bulunan 2 yurtta toplam 2 bin öğrenciye de iftar yemeği yardımında bulunuluyor.
Ramazan ayının tüm güzelliklerini Altınordu ailesi olarak hep birlikte yaşadıklarını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Paylaşma ve kardeşlik dolu bir Ramazan ayını daha yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu Ramazan'da da dayanışmamızı zirveye çıkaracağız. Gerek sıcak yemek ikramlarımız, gerekse dayanışma paketi desteklerimiz ile ihtiyaç sahiplerinin ve bize ihtiyaç duyan her bir insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hastalarımızın sıcak yemeklerini her zamanki gibi ekiplerimiz evlerine teslim ediyor. Paylaşarak güçlenmeye, bereketi çoğaltmaya kardeşliğimizi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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