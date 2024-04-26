Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor

Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan altyapı ve ulaşım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürülmesi talimatı verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Öceli ve Dedeli ile Alisayvan ve Erenli bağlantı yollarıyla Bayadı ve Bayramlı Mahallesi'nde saha çalışmaları yapıyor.

26.04.2024 17:05  Güncelleme: 17:10
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Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan altyapı ve ulaşım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kırsal mahalle ulaşım alt yapısının güçlendirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürülmesi yönünde talimat verdi. Öceli ve Dedeli ile Alisayvan ve Erenli bağlantı yollarıyla Bayadı ve Bayramlı Mahallesi'nde saha çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, reglaj düzenleme ve malzemeli bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaların gelen talepler doğrultusunda koordineli bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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