Altınordu Belediyesi Kırsal Mahallelerde Altyapı ve Ulaşım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan altyapı ve ulaşım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kırsal mahalle ulaşım alt yapısının güçlendirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürülmesi yönünde talimat verdi. Öceli ve Dedeli ile Alisayvan ve Erenli bağlantı yollarıyla Bayadı ve Bayramlı Mahallesi'nde saha çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, reglaj düzenleme ve malzemeli bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaların gelen talepler doğrultusunda koordineli bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ORDU