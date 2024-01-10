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Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluştu

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Oral, Altınova'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ve eser siyasetini sürdüreceklerini belirtti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluştu
10.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:49
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Yalova'nın Altınova İlçesi Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Oral, "Bu millete hizmetkar olmayı şeref sayan bizler, doğru adımlarla yola devam ederek, Altınova'mıza hizmete devam edecek, eser siyasetini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla çay içip talepleri dinledi, çalışmaları anlattı. Altınova'da hizmetlere ve eserlere devam edeceğini ifade eden Başkan Oral, "Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz demeden tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılında ilçemiz tarihi yatırımlar, hizmetler, kazanımlarımızın ve kalkınmamızın miladı olacak" diye konuştu.

"Bu millete hizmetkar olmayı şeref sayıyoruz"

AK Parti'nin her ferdiyle millete hizmeti merkeze alan anlayışla hareket ettiğini dile getiren Başkan Oral, "AK Parti sadece seçim döneminde halkla kucaklaşan bir parti değildir. AK Parti, milletin içinde yeşeren, filizlenen ve yaşayan bir siyasi harekettir. Bu millete hizmetkar olmayı şeref sayan bizler, doğru adımlarla yola devam ederek, Altınova'mıza hizmete devam edecek, eser siyasetini sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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