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Altınova'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki bir ilkokulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, küçük öğrencilere yerli ve milli üretimin önemini anlattı. Başkan Oral, yerli ürünlerle hazırlanan stantları gezip çocuklara Türkiye'nin sanayideki yerlilik başarısını anlattı ve yerli malına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Altınova\'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
19.12.2023 - 20:15,
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Altınova'da Yerli Malı Haftası etkinliği

YALOVA - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki bir ilkokulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, küçük öğrencilere yerli ve milli üretimin önemini anlattı.

Okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan Başkan Oral, öğrencilerin sevgi seliyle karşılaştı. Aileler tarafından yerli ürünlerle hazırlanan stantları gezen Başkan Oral, kendi çocukluğunda da Yerli Malı Haftası'nın daha farklı etkinliklerle kutlandığını hatırlatarak yerli malına önem verilmesi, bu konuya dikkati çekilmesi, çocukların ve gençlerin yerli ve millilik konusunda bilinçlendirilmesi açısından bu etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Sanayide yerlilik

Çocuklarla ayaküstü keyifli bir sohbet yapan ve onlara sergilenen ürünleri bilip, bilmediklerini soran Başkan Oral, küçük öğrencilere Türkiye'nin son yıllarda sanayide yerlilik anlamında kat ettiği mesafeyi anlattı. Çocuklara seslenen Başkan Oral, "Çocuklar, bu ürünleri biliyor olmanız güzel. Demek ki bu etkinlikler amacına ulaşmış ama biliyorsunuz ki artık yerli malında bizim teknolojik ürünlerimiz var. Artık tankımızı yapabiliyoruz, uçağımızı yapabiliyoruz, topumuzu yapabiliyoruz. Değil mi? Fabrikalarımız var, yerli üretim yapan sanayimiz var. Dolayısıyla onlar da önemli. Tabi burada biz sadece tarımsal ürünlerimizi gösterdik. Ama esas sanayi ürünlerimizde artık ciddi bir şekilde önem arz ediyor. Onlar da ülkemiz açısından, bağımsızlık açısından çok önemli. Tarım kadar sanayi de önemli. İkisini bir arada götürüyoruz artık ülke olarak. Artık o konuya dikkat çekmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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