Altınova\'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl coşkusu yaşandı.

Altonova'da, kurtuluşun 102. yılı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Türk ulusu Kurtuluş Savaşı sürecinde Mustafa Kemal'in ardından durmuş ve Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmuştur. Eğer biz bu topraklarda özgürce yaşıyor, toprağımızı ekip biçiyor, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu o günkü savaşları kanları ve canları pahasına kazanan o kahraman askerlerimize, kahraman kadınlarımıza borçluyuz. Şükürler olsun ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te kurduğu Cumhuriyetle hepimizi tek çatı altında birleştirdi. Bu özel günün yıldönümünde, yalnızca bir kurtuluşu değil, geleceğe yönelik umutlarımızı ve birliğimizi de kutluyoruz. Tıpkı o günlerde olduğu gibi, bugün de birlik ve beraberlik içinde, her zorluğu aşabileceğimizin bilinciyle hareket etmeliyiz. Altınova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun" dedi.

Altınova Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. - BALIKESİR