Altınözü'nde Zahter Hasadı Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınözü'nde Zahter Hasadı Devam Ediyor

Altınözü\'nde Zahter Hasadı Devam Ediyor
14.04.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da zahter hasadı sürüyor, İl Tarım Müdürü Türkmen üreticileri ziyaret etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde başlayan zahter hasadı devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, hasada katılarak ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde hasat süreci yerinde takip edilerek kekik türü olan zahter üretim alanlarının genel durumu değerlendirildi, üreticilerden üretim ve hasat süreçlerine ilişkin bilgi alındı.

İl Müdürü Türkmen, üreticilerle bir araya gelerek; verimlilik, kalite, kurutma ve pazarlama süreçleri ile sürdürülebilir üretim konularında değerlendirmelerde bulundu.

Türkmen, emek veren tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınözü, Ekonomi, Tarım, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altınözü'nde Zahter Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek iddia Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:10:09.
SON DAKİKA: Altınözü'nde Zahter Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.