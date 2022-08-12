Aşurenin bereketin ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkat çeken Altıntaş Belediye Başkanı Teke, " Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası Belediyemiz önünde, Valimiz Ali Çelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal , AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan , İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler , İlçe Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, İlçe Kaymakamlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz , Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu , İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Altıntaş Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

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