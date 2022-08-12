Altıntaş Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
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Altıntaş Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

12.08.2022 22:32
Altıntaş Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Altıntaş Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası Belediye Hizmet Binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Altıntaş Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası Belediye Hizmet Binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşurenin bereketin ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkat çeken Altıntaş Belediye Başkanı Teke, " Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası Belediyemiz önünde, Valimiz Ali Çelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, İlçe Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, İlçe Kaymakamlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

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Emet Belediyesi 6 bin kişilik aşure dağıttı Emet Belediyesi 6 bin kişilik aşure dağıttı
Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıntaş Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

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