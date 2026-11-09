Altun’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Altun mesajında, "İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde saygı ile anıyoruz.

Atatürk; Kurtuluş savaşımızda gösterdiği üstün askeri liderliği, cesareti ve siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vurmuş, ülke işgal altındayken yaktığı bağımsızlık ateşiyle yüce milletimizi istikbal ve istiklal aşkıyla bir araya getirmiş, çizdiği istikametle de hem milletimizin hem de esaret altındaki diğer milletlerin hayatını değiştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle büyük bir komutan aynı zamanda hayatını ülkesine ve milletine adayan büyük bir liderdir. Büyük önder Atatürk; yeni Türk Devleti'nin sağlam temelleri üzerine kalkınma ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirerek gelecek nesillere de büyük bir miras bırakmıştır. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' derken, bilimin ışığında yol almamız gerektiğini vurgulamış, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek de millet iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımadığını tüm dünyaya haykırmıştır. Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmanın gereği, gösterdiği hedefleri asla unutmamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 88'inci yılı dolayısıyla bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, Gazi Meclisimizin Mebuslarını ve tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum "ifadelerine yer verdi.