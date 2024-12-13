Alzheimer Hastaları ve Özel Bireyler Sergi Açtı

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Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'nde bakım hizmeti alan Alzheimer hastası ve özel bireyler, açtıkları sergiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Osmangazi Belediyesi Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM)'nde bakım hizmeti gören Alzheimer hastası ve özel bireyler, yıl boyunca öğretmenlerinden öğrendikleri bilgilerle yaptıkları seramik, taş boyama, ahşap boyama ve resim eserleriyle Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'nde sergi açtı. Her biri Alzheimer hastası ve özel bireylerin büyük emekleri sonucu yapılan eserler sergiyi gezenler tarafından tam not aldı. Sergi, önümüzdeki günlerde de Osmangazi'nin farklı noktalarında ziyarete açılacak. - BURSA