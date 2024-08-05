Alzheimer hastalarının huzur bulduğu mekan: Moral Evi

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Alzheimer hastaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle kurulan Moral Evi'nde sağlıklı, keyif ve huzur dolu vakit geçiriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (YADES) Yaşlı Destek Programı kapsamında desteklenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi (Moral Evi) 2018 yılından beri alzheimer hastalarına hizmet veriyor.

Halk arasında "yaşlılık" hastalığı olarak da bilinen alzheimer hastası olan kişiler için kurulan Moral Evi'nde alzheimer hastalığının ilerlemesinin durdurulması için ahşap boyamadan, müzik ve zeka oyunlarına kadar birçok sosyal çalışmaların yanı sıra fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor.

Hastalığı ilk ve orta düzeyde olan hastaların kabul edildiği Moral Evi'nde yaşlıların hayata tutunması ve alzheimerın ilerlemesinin durdurulması için alzheimer hastalarının keyif dolu vakit geçirmesine ve el becerilerinin gelişmesine katkı sunan hizmetlerde veriliyor.

Alzheimer hastaların keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmeleri için branşların da yaşam kalitelerini arttırıcı ve destekleyici eğitimler ise mesleklerinde uzman eğitmenler tarafından uygun bir çalışma sistemine göre veriliyor.

Moral Evi'nde yaşlıların ömürleri boyunca biriktirdikleri hatıraların unutulmasını engellemek amacıyla eğlenceli terapi yöntemleriyle sosyal yaşamdaki aktivitelerini dolu tutmak için kurulan ahşap boyama atölyesinde ise alzheimer hastalarının hünerli elleriyle yaptıkları ürünler ise büyük beğeni topluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, 2018 yılında kurulan Moral Evi'nde alzheimer hastalarına hizmet verdiklerini söyledi.

Yaşlı bireylerin hafızasını diri tutmak için Moral Evi'nde birçok terapi yöntemini düzenli aralıklarla uyguladıklarını belirten Çelebi, merkezde hastalara gündüz bakım evi hizmeti de sunduklarını ifade etti.

Çelebi, Alzheimer hasta ve hasta yakınları buluşma merkezi olan Moral Evi'nin amacının, bu hastalığın pençesindeki kişileri yaşama tutunmak, yaşam enerjisi vermek, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile hastalığın evre atlamasını geciktirmek olduğunu bildirdi.

"Moral Evi'ne gelen moral buluyor"

Merkezdeki hizmetlerin tamamından hastaların ücretsiz faydalandığını belirten Çelebi, "Moral Evi'ne gelen moral buluyor. Moral Evi'ne gelen moral alır, aldığı moral ile birlikte ailesine geri döner. Yine Moral Evi'ne gelen yalnızlığını gidermiş olur. Gaziantep'te ilk kez Alzheimer merkezi kurulmuştur. Bu merkezi Alzheimer hastalığına yakalanan kişiler için kurduk" dedi.

"Kimsesi olmayanlar yalnız kaldıkları sürece onlarda unutkanlık başlar"

Alzheimer hastalığının yalnızlık ve unutkanlık hastalığı olduğunu bildiren Çelebi, "Kimsesi olmayanlar yalnız kaldıkları sürece onlarda unutkanlık başlar. Hastalığın başlangıcı unutkanlıkla başlar, daha sonra Alzheimer olarak devam eder. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve genel anlamda fonksiyonların azalması şekilnde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır. Alzheimer hastalığına doğru giden kişilere önce Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde ilgili doktor ile birlikte test yapılır. Hastane, 'Bu kişi Alzheimer olmuştur. Birinci evreden ikinci veya üçüncü evreye geçmek üzeredir' testini verir ve bizim de çalışanlarımız durum incelemesini yapar, bu sakinlerimizi Moral Evi'ne getirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Aklı melekelerinin geri gitmemesi adına da birçok çalışmalar yaptırılır"

Merkezde tedavi gören hastalara anlama, ifade etme, soyut düşünme, kısa süreli hafızada tutma gibi beceriler başta olmak üzere birçok branşta hizmetler verildiğini belirten Çelebi, "Öncelikle bu merkeze gelen kişilerin yalnızlığı giderilir. Aklı melekelerinin geri gitmemesi adına da birçok çalışmalar yaptırılır. Atölyemizdeki ürünler Alzheimer hastalığına yakalanmış olan sakinlerimizin eğitmenlerimiz ile birlikte yaptığı ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

İş- Uğraşı Atölyesi ile hastalara ahşap boyama, ebru, seramik ve keçe gibi çalışmaların yaptırıldığını dile getiren Çelebi, akıl ve zeka oyunları, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve müzik terapisi gibi toplam 14 branşta aktivitelerin yapıldığını bildirdi.

Merkeze gelen alzheimer hastaları ise merkezi çok beğendiklerini belirterek merkezde sağlıklı, keyifli ve huzur dolu vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

"Bu merkezde çok güzel bir ortam var"

İki yıldır düzenli olarak merkeze geldiğini belirten hastalardan 80 yaşındaki Ökkaş Bahri Özbulan, "Bu merkezde çok güzel bir ortam var. Evimizde bu ortamı görmüyoruz desek yeridir. Atölyede boyama işi yapıyoruz. Spor yapıyoruz, fizik tedavi görüyoruz. Bu merkezde hizmet boldur. Merkezden çok şükür memnunuz, ihtiyaçlarımızı da gideriyoruz. Bu merkezin çok güzel bir ortamı var. Adı üstünde Moral Evi" ifadelerine yer verdi.

"Bu merkezde çok iyi eğleniyoruz, mutluyuz ve huzurluyuz"

66 yaşındaki Yüksel Doğan, "Bu merkezde çok iyi eğleniyoruz, mutluyuz ve huzurluyuz. Ben zaten evde tek yaşıyordum. Tüm çocuklarımı evlendirdim. Ben de bu merkeze geliyorum. Bu merkeze geldiğimde kolumda sertlikler vardı. Spor aktivitelerine katıldım ve kolum düzeldi. Bende unutkanlık vardı, unutkanlığım da düzeldi. Daha önce ilaç kullanıyordum ve bu merkeze geldikten sonra artık ilaç kullanmamaya başladım. Spor yapıyoruz, fizik tedavi görüyorum, müzik dersi alıyorum maşallah her ders var" şeklinde konuştu.

"Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu merkeze geleceğim"

Moral Evi'ne geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 74 yaşındaki Bedia Gümüş, "Bu merkeze geldiğim için çok mutlu oldum ve bu merkezden hiç gidesim yoktur. Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu merkeze geleceğim. Hocalarımızı seviyorum. Merkezde her türlü sosyal aktivite ve etkinlik var. Tüm hocalarımız bize birbirinden güzel eğitimler veriyorlar. Merkezde bizi güler yüzle ve saygıyla karşılıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP