Alzheimer hastası yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Alzheimer hastası yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde bulundu

Alzheimer hastası yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastalığı bulunan 80 yaşındaki Y.E., 5 Temmuz 2024 tarihinde evinden çıktıktan sonra kayboldu. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda, bin gün sonra yaşlı adam portakal bahçesinde uyurken bulundu.

06.07.2024 15:49
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Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesinde kayıp olan ve Alzheimer hastalığı bulunan yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde uyurken bulundu.

Milas İlçesi Ören Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan Y.E. isimli vatandaş 5 Temmuz 2024 günü saat 17.00 sıralarında evinden çıktığı ve ailesi tarafından bulunamadığı için kayıp ihbarında bulunuldu.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleriyle birlikte gece saatlerinde yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında bugün öğle saatlerinde 80 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaş ekipler tarafından portakal bahçesinde uyuya kalmış bir şekilde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alzheimer hastası yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alzheimer hastası yaşlı vatandaş bin gün sonra portakal bahçesinde bulundu - Son Dakika
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