Amasra\'da 29 Ekim Kutlamaları İçin Teknelerle Tur Düzenlendi

Yerel

Bartın'ın Amasra ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında yat ve tekneler Karadeniz'de tur attı

Amasra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kaymakamlık, Belediye ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı organizesinde tekne turu düzenlendi. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, balıkçılar, tekne ve yat sahiplerinin de katıldığı kortejde protokol ve vatandaşlar, teknelerle Amasra Büyük Liman, Küçük Liman ve Tavşan Adası'nın bulunduğu bölgede tur attı. Tekne ve yat sahipleri kortejde klakson çalarken, karadaki vatandaşlar ise alkışlarla korteje destek verdi. - BARTIN