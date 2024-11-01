Amasra Maden Davası 9. Duruşması Başladı - Son Dakika
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Yerel

Amasra Maden Davası 9. Duruşması Başladı

Amasra Maden Davası 9. Duruşması Başladı

Bartın Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın davasının 9. duruşması yapıldı.

01.11.2024 10:43
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasına ilişkin davanın 9. duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada 4 tutuklu sanık yargılanırken, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin dava süreci devam ediyor. Olayla ilgili 4 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek. Duruşma öncesinde polis ekipleri, adliye binası önünde geniş güvenlik tedbirleri alarak adliyeye gelenlerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Duruşma öncesinde madenci yakınları, avukatlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri adliye binasına geldi. Güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya katılmak isteyenler kimlik kontrolleri sonrasında içeri alındı. Adliye önünde, dava sürecine dair basın açıklamaları yapılırken, davayı takip eden çok sayıda basın mensubu da duruşma sürecini yakından takip etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasra Maden Davası 9. Duruşması Başladı - Son Dakika

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