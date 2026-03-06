Amasya Belediyesi Araç Filosunu Yeniledi

(AMASYA) - Haber: Rafet ÖZTÜRK

Amasya Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve belediye çalışmalarında etkinliği sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. 40 milyon TL maliyetle alınan toplam 11 araçtan 9'u belediyeye teslim edildi. Yeni araçlar, cenaze, zabıta, ulaşım ve bakım-onarım çalışmaları olmak üzere farklı birimlerde aktif olarak kullanılacak.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, teslimin ardından yapılan incelemelerde tüm araçların eksiksiz ve sorunsuz şekilde hizmete hazır olduğunu belirtti. Sevdindi, "Araç filomuzu yeniledik. Biraz daha yenileyeceğiz. Bugün almış olduğumuz 11 aracın, 9'unu teslim aldık. İkisini de yakın gelecekte teslim alacağız. Devamı da gelecek yaklaşık 14 araç daha talebimiz vardı. Bu taleplerimizi de yerine getireceğiz. 14 araç daha almayı planlıyoruz. Allah, kazasız belasız kullanmayı nasip etsin" dedi.

Teslim edilen araçların modern donanımları sayesinde belediye ekiplerinin iş süreçlerini hızlandıracağı ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulacağı ifade edildi.