Amasya'da 162 Yıllık Ramazan Geleneği Devam Ettiriliyor

20.02.2026 17:28  Güncelleme: 20:27
Amasya'da 162 yıllık iftar geleneği, belediye bandosunun konseri ve iftar topunun ateşlenmesiyle kutlandı. Amasya Valisi ve milletvekilleri, ilk iftar topunu birlikte ateşleyerek Ramazan'a merhaba dedi.

(AMASYA) - Haber: Rafet ÖZTÜRK

Amasya'da 162 yıllık iftar saatlerinde belediye bandosunun tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser vermesi ve iftar topunun ateşlenmesi geleneği bu ramazanda da devam ettirildi.

İftara yakın saatlerde üstü açık otobüsle şehirde dolaşan bando ekibi kahramanlık türküleri ve popüler eserleri seslendirdi. Bando ekibi, daha sonra Harşena Kalesi'ne çıkarak iftar saatine kadar mini konser verdi. Ardından ilk iftar topunu Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi birlikte ateşledi.

"Ramazanın en yakıştığı şehirlerden biri Amasya"

Amasya Valisi Önder Bakan, bir ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını dile getirerek, "Ramazanın en güzel yakıştığı şehirlerden bir tanesi hakikaten Amasya. Bugün de milletvekillerimizle, il protokolümüzle buradayız. 162'ncisi gerçekleştirilen Amasya Kalesi'nden ilk iftar topunun atılmasıyla birinci günümüzü tamamlamış olacağız. Bu geleneğin inşallah ilelebet daim olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza bereketli, hayırlı, huzurlu bir ramazan diliyorum tekrar" dedi.

"Türkiye'nin en eski bandosu 162 yıllık geleneği devam ettiriyor"

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de "Amasya Kalesi'ndeyiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir mekandayız. 162'nci kez beraber ramazan'ın ilk gününde buradayız. Top atışını beraber gerçekleştireceğiz. Şehrimizi gelenekleriyle beraber yaşatmak istiyoruz. Geçmişimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Ben bütün hemşerilerimize hayırlı bir ramazan diliyorum. Allah bayrama kavuşmayı da hepimize nasip etsin. Amasya Belediyesi'nin uhdesinde devam eden Türkiye'nin en eski bandosu 162 yıllık geleneği devam ettiriyor. Biz de bütün protokolümüzle, şehrimizle beraber bu geleneği devam ettirmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"Ramazan'ın birlik, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum"

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ise, "Tüm İslam aleminin, tüm Müslümanların ramazanını kutluyorum. Amasya'da 162'nci geleneksel  top atışıyla ramazanı karşıladığımız bir günde sizlerle birlikteyiz. Ramazan'ın birlik, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

