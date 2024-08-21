Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Geniş Video İzle

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

21.08.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Boraboy Kavşağı Kaleçevriği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan Yakup Koçak idaresindeki 06 EU 8757 plakalı otomobil ile Mehmet Çağman idaresindeki 60 ADK 803 plakalı otomobil çarpıştı. Araç sürücüsü Mehmet Çağman(41), Hümeyra Çağmanve 4 yaşındaki Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma yolda güvenlik önlemini sağlarken yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda aksayan trafik tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Amasya\'da 2 otomobil çarpıştı: 1\'i çocuk 3 yaralı
Kaynak: İHA

trafik, Taşova, Amasya, Çocuk, Trafik, Kaza, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement