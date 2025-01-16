Amasya'da AFAD Gönüllülerine Kimlik Belgeleri Verildi - Son Dakika
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Amasya'da AFAD Gönüllülerine Kimlik Belgeleri Verildi

Amasya\'da AFAD Gönüllülerine Kimlik Belgeleri Verildi

Amasya'da AFAD tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 1132 destek AFAD gönüllüsüne kimlik belgeleri verildi. Vali Önder Bakan, gönüllülerin afet yönetiminde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, 2024 sonu itibarıyla hedeflenen gönüllü sayısının aşıldığını açıkladı.

16.01.2025 18:23  Güncelleme: 18:26
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Amasya'da AFAD'ın düzenlediği eğitimleri başarıyla tamamlayan destek AFAD gönüllülerine kimlik belgeleri verildi. Projeyle ildeki destek AFAD gönüllüsü sayısı bin132'ye ulaştı.

AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyenlerin muhtemel afetlerde dayanışmayı artırarak afetzedelerin zor günlerini bir an önce atlatmaları için onlara destek olmalarının amaçlandığını belirten Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu projenin ne kadar önemli olduğunu 2023 yılında yaşadığımız ve Yüzyılın Felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde gönüllülerimizin yaptığı fedakarca çalışmalarda bir kez daha müşahede ettik" dedi.

Türkiye genelinde 100 bin arama- kurtarma personeli ve 100 bin AFAD gönüllüsü Yetiştirilmesinin hedeflendiğine değinen Vali Bakan, "Amasya'mızda eğitimlerini tamamlamış, herhangi bir afet anında görev alabilecek eğitim düzeyine ulaşmış destek AFAD gönüllüsü sayımız 2023 yılında 318 iken, 2024 sonu itibariyle bu sayıyı bin46'ya ya ulaştırmayı hedeflemiştik. Bugün memnuniyetle görmekteyiz ki, hedeflediğimiz bu sayıyı da aşarak bin132 gönüllüye ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin 36 kişilik üyesinin de gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla geçerek hafif arama kurtarma ekibi olarak muhtemel afetlerde görev üstleneceklerini söyledi.

Saraydüzü Kışlasında düzenlenen programa ayrıca Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bodur, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı Hüseyin Ceven ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da AFAD Gönüllülerine Kimlik Belgeleri Verildi - Son Dakika

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