Amasya'da Afet Eğitim Parkuru Kuruldu

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Amasya'da AFAD eğitim parkuru kuruldu

AMASYA - Amasya'da AFAD tarafından eğitim parkuru kuruldu. Boğazköy mevkiinde 2 dekarlık alanda oluşturulan parkurda sayıları 8 bin 500'ü bulan AFAD gönüllülerinin deprem ve afetlere karşı uygulamalı eğitimleri sağlanacak.

Kentsel arama ve kurtarma ünitesinde muhtemel bir deprem yada göçük sonrasında AFAD ekiplerinin hassas dinleme cihazlarıyla gerçekleştirdiği çalışmayı Amasya Valisi Önder Bakan da takip ederek AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek'ten bilgi aldı.

Kentteki destek AFAD gönüllüsü sayısı 883

Parkurda verilecek eğitimlerle kentte 883 olan destek AFAD gönüllüsü sayısının yılsonuna kadar İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği sayıya ulaşmasını hedeflerken gönüllerin eğitimlerde elde edecekleri tecrübenin önemine değinen Vali Bakan, "Bir afetle karşı karşıya kalan herhangi bir şehrimizde yada Amasya'mızda bu eğitimin faydalarını çok hızlı bir şekilde alacağız. Daha fazla canın kurtarılması için büyük bir özveri ve gayret gösterilecek" dedi.

"Amasya birinci derece deprem bölgesi"

Amasya'nın Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde bulunduğuna dikkat çekip kentsel dönüşümün önemine işaret eden Bakan, "Burası birinci derece deprem bölgesi. Vatandaşlarımızı ürkütmek için değil. Ama afetlere hazır olmak için bir kere daha düşünmeye sevk etmek istiyoruz. Lütfen evlerimizi daha yaşanabilir hale getirelim. Binalarımız ne kadar sağlam olursa afetlerden, özellikle depremden daha az etkileniriz" diye konuştu.

Parkurdaki incelemelere Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile Özel idare Genel Sekreteri Erdin Acar da katıldı.