Amasya'da CHP Ön Seçimi: Çocuklar İmamoğlu'na Destek İçin Sandığa Resim Attı - Son Dakika
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Amasya'da CHP Ön Seçimi: Çocuklar İmamoğlu'na Destek İçin Sandığa Resim Attı

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi Amasya'da devam ederken, çocuklar ve yaşlılar dayanışma sandıklarına yoğun ilgi gösterdi. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için çocuklar çizdikleri resimleri sandığa attı.

23.03.2025 15:52  Güncelleme: 17:10
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(AMASYA) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için Amasya'da da oy verme işlemi sürüyor. Dayanışma sandıklarında oy kullanmak için gelen vatandaların yanı sıra çocuklar da tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için çizdikleri resimleri sandığa attı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlemeye yönelik ön seçim için bugün saat 08.00'de açılan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde toplamda 5 bin 600 sandıkta hem parti üyeleri hem de CHP üyesi olmayan vatandaşlar dayanışma sandıklarında oy kullanabiliyor.

Dayanışma sandıklarına çocuklar ve yaşlılar akın etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeden partililer sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar da çizdikler resimleri sandığa atarak İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Amasya'nın farklı bölgelerinde kurulan sandıklarda gerçekleşen oylamalarda CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve beraberinde diğer ilçe belediye başkanları da oy kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da CHP Ön Seçimi: Çocuklar İmamoğlu'na Destek İçin Sandığa Resim Attı - Son Dakika

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