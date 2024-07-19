Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu

Geniş Video İzle

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nin bahçesinde çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Onlarca çocuk, kitaplardan okunan bilgileri paylaşarak birlikte vakit geçirdi. Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı. Etkinlikte sosyal, kültürel ve dini bilgilerin aktarılmasının yanı sıra sosyal medya kullanımı ile çevre konusunda farkındalığın artırılması da amaçlandı. Camilere ve Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik etkinlikleri çok önemli bulduklarını belirten İl Müftüsü Ayvaz, 'Madde bağımlığının yanı sıra telefon, internet, sosyal medya bağımlığı da çok önemli. Gençlerin bile günde 5,6 saatleri burada geçiyor. Büyük bir zaman dilimi bağımlılığın pençesinde. Bizde bundan uzaklaştırmaya çalışıyoruz' dedi. Camilerin çocuklarla güzelleştiğine değinen Ayvaz, 'Eğer caminin avlusunda çocuklar gülüyorsa bu o milletin geleceğinin şen ve aydınlık olduğunu gösterir. Çünkü bu memleketin milli ve manevi değerlerin yarınlarla onlarla aktarılacak' diye konuştu. Yeşilay Amasya Şubesi'nin de katkısıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklara simit ve meyve suyu ikram edildi.

19.07.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu

AMASYA - Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nin bahçesinde çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Onlarca çocuk, kitaplardan okunan bilgileri paylaşarak birlikte vakit geçirdi. Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı.

"İnternetten uzağım, cami ve kitaptır sığınağım" başlıklı projede Yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği ve bağımlılık temalı karikatür sergisi düzenlendi. Etkinlikte sosyal, kültürel ve dini bilgilerin aktarılmasının yanı sıra sosyal medya kullanımı ile çevre konusunda farkındalığın artırılması da amaçlandı.

Camilere ve Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara yönelik etkinlikleri çok önemli bulduklarını belirten İl Müftüsü Ayvaz, "Madde bağımlığının yanı sıra telefon, internet, sosyal medya bağımlığı da çok önemli. Gençlerin bile günde 5,6 saatleri burada geçiyor. Büyük bir zaman dilimi bağımlılığın pençesinde. Bizde bundan uzaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Camilerin çocuklarla güzelleştiğine değinen Ayvaz, "Eğer caminin avlusunda çocuklar gülüyorsa bu o milletin geleceğinin şen ve aydınlık olduğunu gösterir. Çünkü bu memleketin milli ve manevi değerlerin yarınlarla onlarla aktarılacak" diye konuştu.

Yeşilay Amasya Şubesi'nin de katkısıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklara simit ve meyve suyu ikram edildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Yılmaz Doruk, Amasya, Çocuk, Simit, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:58:49. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da çocuklar cami bahçesinde kitap okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement