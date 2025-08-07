Amasya'da Çocuklara Pastalı Polis Sürprizi - Son Dakika
Amasya'da Çocuklara Pastalı Polis Sürprizi

07.08.2025 10:20
Polis, Kur'an kursundaki çocuklara pasta ikram edip güvenlik eğitimi verdi.

Amasya'da polisler Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara pasta sürprizi yaptı. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle süren pastacılık kursunda genç kızların hazırladığı pastalar, yaz dönemi Kur'an kursuna katılan çocuklara ikram edildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğimizi inşa ediyoruz" mottolu Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen yaş pasta yapımı kursunda kursiyer gençler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli pastaları alan polisler, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursu'nun yolunu tuttu.

Kurs sonrası cami bahçesinde Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlilerince çocuklara yönelik kişisel güvenlik eğitimi düzenlendi. Eğitimde çocukların kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, çevrelerinde güvensiz durumlarla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiği, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı ile internetteki riskler konularını özellikle anlatıldı. Trafik ve emniyet kemeri kullanımı hususlarındaki bilgiler aktarılan çocukların yönelttiği sorular da cevaplandırıldı.

Eğitimin ardından açılan kutuların içindeki pastalardan yiyen çocuklar polislere teşekkür etti. - AMASYA

