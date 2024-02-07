Amasya\'da felçli şehit babasının hastaneden taburcu edilmesi tepki çekti

Amasya'nın Taşova ilçesinde 84 yaşındaki felçli şehit babası Ali Torun'un yakınları, Torun'un zatürre nedeniyle yatırıldığı hastaneden sağlığına kavuşamadan taburcu edildiği iddiasıyla tepki gösterdi.
Şehit Astsubay İbrahim Torun'un babası Ali Torun, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaklaşık 20 gün önce zatürre şüphesiyle yatırıldı. Torun, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin peşinden taburcu edilerek ambulansla Taşova'daki evine gönderildi.
Aynı adı taşıdığı dedesinin enfeksiyon kaptığının kendilerine bildirildiğini öne süren Ali Torun, "Yoğun bakıma her gittiğimizde 'Amcanın tedavisi devam ediyor' denildi. Bugüne kadar bize hiçbir bilgi verilmedi. Ta ki bu güne kadar elimize bir evrak verildi. Bu evrakta da 'Bulaşıcı enfeksiyon' olduğu söyleniyor. Solunumu düşük. 84 yaşında bir şehit babasını biz evde tedavi nasıl edeceğiz. Biri bana bunun cevabını verebilir mi?" diye konuştu.
Dedesinin sağlığından endişe duyan Torun, "Normal şartlarda bize 'Tedavi bitti. Amcanın enfeksiyonunu 40'lara indirdik' dediler. Ta ki şu evrakı elimize aldığımızda 'bulaşıcı hastalık' olduğunu bize söylediler. Bulaşıcı olan hastayı biz nasıl evde tedavi edeceğiz. Bizlere bulaşmayacak mı? Sağlık okumadım. Ama bir şekilde bakmaya çalışacağım. Artık bana da bulaşacak veya başkalarını da bulaşacak. Yani ne yapmam gerekiyor?" şeklinde konuştu.
"Hastamızın yakınları durumuyla ilgili bilgilendirilmiştir"
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesinin ardından ambulansla evinden alınan hastanın ailenin isteğiyle Samsun'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise, "Evde bakım hastası olan hastamız tedavisi sonrası taburcu edildi. Hastamızın yakınları durumuyla ilgili bilgilendirilmiştir. İki günde bir evde bakım takibi de gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu. - AMASYA
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