Amasya'da 84 yaşındaki gazeteci Zeki Karadayı, bir süredir tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Kentte yayınlanan Yeşilırmak Gazetesi'nin uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevini de yapan evli ve 1 çocuk babası Karadayı'nın cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine protokol üyeleri de katıldı.