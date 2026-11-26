Amasya'da gazeteci Zeki Karadayı 84 yaşında yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da 84 yaşındaki gazeteci Zeki Karadayı hayatını kaybetti. Uzun yıllar Yeşilırmak Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yapan Karadayı'nın cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan namazın ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi.
Amasya'da 84 yaşındaki gazeteci Zeki Karadayı, bir süredir tedavi gördüğü hayatını kaybetti.
Kentte yayınlanan Yeşilırmak Gazetesi'nin uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevini de yapan evli ve 1 çocuk babası Karadayı'nın cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine protokol üyeleri de katıldı.
Kaynak: İHA
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